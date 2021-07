Lippi sull'Italia di Mancini: "Colpito dalla maturità e dalla personalità dei giocatori"

vedi letture

Intervistato da Il Messaggero, l'ex CT azzurro Marcello Lippi, campione del mondo nel 2006, parla così della finale di Euro 2020 vinta dall'Italia a Wembley contro l'Inghilterra: "Mi ha colpito la maturità e la personalità dei giocatori. In campo c'è stata solo l'Italia, avrebbe meritato di vincere prima dei rigori. L'Inghilterra ha pensato solo a difendersi, timida e impaurita. Nonostante avesse contro il 90% dei tofis, l'Italia ha giocato una grande partita, sempre all'attacco, costringendo gli inglesi in difesa. Non ho mai pensato che potessi finire male per gli azzurri: tranquilli, aggressivi e lucidi. Concentrati, caratterialmente presenti e pronti al sacrificio"