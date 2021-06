Lloris: "Francia-Germania è un classico del calcio europeo e mondiale. Ricordi agrodolci"

Intervenuto in conferenza stampa, il capitano della Francia, Hugo Lloris, ha parlato della sfida d'esordio di Euro 2020 domani contro la Germania: "Ho ricordi belli e brutti delle sfide tra Francia e Germania. È un incontro classico a livello europeo e mondiale. È una partita importante perché è la partita d'esordio in un girone molto difficile. Loro potrebbero essere in fase di ricostruzione, ma hanno richiamato giocatori esperti e hanno grandi giocatori che giocano per i migliori club e che sono abituati a vincere".

Su Benzema-Griezmann-Mbappé: "Sono giocatori di altissimo livello e lo sono da diversi anni, a maggior ragione per Antoine e Karim visto che Kylian è ancora giovane anche se ha già fatto tanto. Posso capire perché i nostri avversari hanno paura di loro".