Löw commenta il 2-2 contro l'Ungheria: "Non era partita per i deboli di cuore. Commesso errori"

Joachim Löw, allenatore della nazionale tedesca, ha commentato il sofferto passaggio del turno dopo la sfida contro l'Ungheria: "Abbiamo mostrato buone cose e abbiamo commesso errori, ma abbiamo lottato fino a quando non abbiamo trovato il pareggio. Non era una partita per i deboli di cuore. Sapevamo che l'Ungheria ci avrebbe messo tutto ma è importante che siamo riusciti a passare il turno. Le presunte "piccole" mettono tutto dentro al campo e difendono bene. Hanno giocato con dieci uomini nella loro metà campo e non avevano nulla da perdere".