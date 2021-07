Luca Toni: "C'è carenza di centravanti da nazionale. Bisogna dare fiducia ai ragazzi"

vedi letture

Intervistato dal QS, Luca Toni, campione del mondo nel 2006, parla così dei problemi in attacco a livello di centravanti: "Ciro Immobile è un giocatore importante, ma la sua sostituzione è stata significativa. In Italia e all’estero non ci sono attaccanti titolari italiani nelle big. C’è carenza, sì. Bisogna dare fiducia ai ragazzi, ma anche i ragazzi devono meritarsi i grandi club".