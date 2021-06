Lukaku: "Eriksen? Dopo la partita di oggi gli scriverò, ma adesso lasciatelo in pace"

vedi letture

"Eriksen? Non abbiamo parlato, mi ha solo mandato un messaggio per dirmi che sta bene". Romelu Lukaku, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna tra il suo Belgio e la Danimarca, ha parlato così del suo compagno di squadra Christian Eriksen: "Gli ho detto di prendersela con comodo e che quando vuole parlare io sono qui. Domani, dopo la partita, gli manderò un messaggino... In questo momento voglio lasciarlo tranquillo con la sua famiglia. Penso che negli ultimi giorni in tanti abbiano tentato di parlare con lui, ma ora lasciamolo riposare", le dichiarazioni del bomber dell'Inter.

Guarda il video in calce con tutte le parole di Lukaku!