Lukaku fa 60 col Belgio: "Grande vittoria, ora comincia il vero lavoro!"

Traguardo speciale per Romelu Lukaku, che ieri ha festeggiato le 60 reti segnate in Nazionale firmando la rete decisiva nella sfida contro la Croazia. Il bomber dell'Inter è felicissimo: "Grande vittoria e ottima prestazione. Sessanta gol con il Belgio! Terminata la preparazione nel migliore dei modi, ora comincia il vero lavoro!".

Great win! Good performance! 60 goals for the @BelRedDevils! Finished the preparation on high. Now the real work starts pic.twitter.com/5z99dpERZj

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 7, 2021