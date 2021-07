Malagò: "Giornata meravigliosa per lo sport italiano. Grande unità nazionale"

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato da Palazzo Chigi dove è stato ricevuto insieme alla Nazionale italiana di calcio, a Matteo Berrettini e alla Federazione dell'atletica leggera: "Questa è una giornata meravigliosa per lo sport italiano e per il Paese intero. Sono fiero di rappresentare questo mondo di 12 milioni di tesserati che in questi ultimi mesi hanno sofferto molto. Oggi tre Federazioni ci hanno resi orgogliosi, il calcio, il tennis e l'atletica leggera. La forza e la popolarità del mondo del pallone, l'enorme capacità di rendere conosciuto a tutti il tennis e l'atletica che insieme alla ginnastica ha dato vita a tutto. I risultati della Nazionale che ha vinto l'Europeo, che avevamo subito intuito che potesse fare qualcosa di importante, la meravigliosa strada di Berrettini e tutti coloro che ci hanno resi orgogliosi dall'atletica. La spedizione che sta partendo per Tokyo è la più numerosa di sempre e questo è un ulteriore auspicio per il nostro sport. Oggi più che mai si sente l'unità nazionale, il più prezioso regalo che ci è stato fatto".