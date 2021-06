Marianella: "L'attaccante migliore di de Boer è van Nistelrooy, ma è nel suo staff"

Massimo Marianella non ha grande stima dell'Olanda, arrivata stasera, con la seconda vittoria a Euro2020, al primo posto matematico nel suo girone: "Non è una squadra straordinaria ma buona. Purtroppo per de Boer poi davanti non c'è tantissima scelta, anzi dico che l'attaccante migliore a disposizione del ct è van Nistelrooy, che però è nel suo staff".