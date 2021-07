Milioni di italiani sognano la festa nelle strade ma Governo e istituzioni tirano il freno

Il Corriere dello Sport racconta dei milioni di italiani pronti alla festa nelle strade in caso la nazionale di Mancini questa sera riesca ad imporsi nella finale dell’Europeo. I timori del Viminale sono però gli assembramenti, visto che ce ne saranno tanti nonostante le misure restrittive adottate da alcuni comuni italiani contro la variante Delta come numeri contingentati per i maxi-schermi ed entrate su prenotazione. Regole chiare, mascherine ovunque e distanziamento ma sarà difficile farle rispettare. Ecco perché alcuni sindaci, vedi Sala a Milano, hanno negato preventivamente i permessi. Idem in Versilia o a Venezia, così come Napoli: non ci sono proiezioni pubbliche. A Roma l’Olimpico non sarà aperto, come aveva invece proposto la Raggi per 16.500 persone nell’impianto: all’ultimo momento in prefettura è stata cambiata idea. Possibilità ve ne sono comunque a Roma (Prati, Trastevere e altri), ma anche a Vicenza, a Bologna, a Firenze, a Pisa, a Genova.