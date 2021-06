Morata criticato in Spagna, Sarabia lo difende: "E' uno dei migliori d'Europa"

L'esterno della Spagna Pablo Sarabia ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Polonia, commentando anche le critiche su Alvaro Morata dopo il pareggio per 0-0 contro la Svezia: "La responsabilità è di tutti, tanto degli attaccanti quanto dei difensori, visto che proviamo tutti sia ad attaccare che a difendere. Morata ha fatto un grandissimo sforzo difensivo, è da ammirare per questo. Lo conosco bene, è un grande giocatore. Le statistiche dicono che è uno dei migliori in Europa, il suo impatto internazionale e i suoi gol lo dimostrano. Alvaro è forte ed ha più voglia che mai di segnare nella prossima partita".