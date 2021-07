Nainggolan: "Lukaku grande giocatore e grande uomo. Ha cambiato la sua mentalità"

Radja Nainggolan, in vista di Belgio-Italia, ha parlato a Sky Sport: "Quelli che fanno la differenza sono De Bruyne e Hazard, belgi al 100%. Lukaku è nato e cresciuto in Belgio, si sente però anche un po' straniero, parla 80 lingue. Mi piace molto come giocatore e come persona. È bravissimo, è cambiato molto perché prima scherzava molto di più. Ha cambiato la sua mentalità, cosa che io non ho mai fatto".