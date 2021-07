Nesta: "L'Italia ha giocato il miglior calcio di questo Europeo, è difficile ma merita di vincerlo"

Alessandro Nesta ha commentato tramite i canali dell'UEFA la sfida tra Italia e Inghilterra a pochi minuti dal fischio d'inizio dell'atto conclusivo dell'Europeo.

Nesta, che ha collezionato 78 presenze in nazionale, ha confrontato anche la squadra di Mancini con gli azzurri vincitori della Coppa del Mondo nel 2006: "Nel 2006 avevamo una squadra al completo, anche con una grande panchina. Difensivamente avevamo Marco Materazzi, Fabio Cannavaro, Andrea Barzagli, grandi giocatori. Se dovessi scegliere tra la squadra del 2006 o quella attuale, anche se quella attuale ha margini di crescita, direi che la squadra del 2006 era più forte. Stiamo giocando contro una grande squadra, che ha una grande storia calcistica, la stessa che abbiamo in Italia. E stanno giocando in casa. Quindi sarebbe una grande cosa se potessimo vincere questa finale. I nostri difensori hanno il tipo di esperienza nelle partite importanti che pochi altri giocatori possono vantare, questo è un fattore importante. È una partita difficile ma abbiamo le qualità per vincerla. Ci meritiamo di farlo. Con il lavoro che ha svolto Roberto Mancini, questo gruppo è diventato uno dei più forti e l'Italia è la squadra che ha giocato il miglior calcio a questo Europeo. Quindi, indipendentemente dal risultato, tutti dovrebbero portare via un'opinione positiva. Hanno giocato un calcio positivo e guadagnato il rispetto della gente. Che vinca o perda, hanno il mio sostegno".