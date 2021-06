Olanda-Austria 2-0, De Ligt: "Un buon ritorno dopo 2 settimane di stop. Abbiamo il fuoco dentro"

Matthijs de Ligt ha commentato il successo dell'Olanda contro l'Austria a euro2020.com: "Dopo due settimane senza giocare penso di essermi ben disimpegnato. Ci siamo difesi bene come squadra e ciò ha reso le cose più semplici a un difensore come me. Noto che c'è più consapevolezza della forza della squadra, nel modo in cui giochiamo. Sento che tutti hanno il fuoco dentro per lottare l'uno per l'altro".