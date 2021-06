Olanda-Austria, se gli oranje vincono saranno certi della vittoria del girone

L'Olanda potrebbe qualificarsi già stasera, battendo l'Austria e non solo: potrebbe già assicurarsi il primo posto in classifica. La vittoria dell'Ucraina infatti la metterebbe in una condizione tale in cui in caso di successo stasera la squadra di Frank de Boer potrebbe anche perdere l'ultimo incontro contro la Macedonia del Nord e restare al comando in virtù del vantaggio negli scontri diretti nei confronti della selezione di Shevchenko e di Foda. Un dettaglio non da poco in quanto le sorti di questo girone sono legate a quelle dell'Italia, che affronterà in caso di vittoria del suo raggruppamento proprio la seconda classificata del Gruppo C.