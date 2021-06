Olanda, Weghorst: "Vittoria meritata, siamo stati superiori per gran parte del match"

Dopo il successo di ieri contro l'Ucraina, l'attaccante dell'Olanda Wout Weghorst ha commentato: "Vincere nel nostro stadio, ad Amsterdam, è ovviamente fantastico. Siamo stati i migliori per gran parte della partita. Dopo aver segnato il 2-0 avevamo ancora il controllo completo, poi ci sono stati cinque minuti in cui non abbiamo fatto bene. Abbiamo quasi dato loro la partita. Fortunatamente siamo riusciti a ribaltare la situazione. E’ la dimostrazione della nostra mentalità. Abbiamo giocato fino alla fine per vincere ed è assolutamente meritato".