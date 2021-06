"Ora dobbiamo fare il nostro lavoro". Rivedi il ct del Portogallo prima della Francia

Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Francia: "Siamo pronti per questa partita, dipende solo da noi. Ora dobbiamo fare il nostro lavoro. Abbiamo tutti un senso di responsabilità, ma il giorno dopo la squadra stava già reagendo ed era in curva ascendente. Abbiamo giocatori di grande esperienza che sono abituati a reagire".

