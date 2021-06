Pandev felice dopo l'ultima recita con la Macedonia: "Ora riposo, poi deciderò il futuro"

Nonostante la sconfitta, quella tra Olanda e Macedonia del Nord è stata la partita di Goran Pandev. L'attaccante del Genoa ha disputato il suo ultimo match in Nazionale e a Sky Sport ha raccontato le sue emozioni: "Per un piccolo Paese come il nostro è la ricompensa dopo tanti sacrifici. A fine carriera sono riuscito ad andare con la Nazionale all'Europeo, è una cosa straordinaria perché non ci eravamo mai riusciti. Sono felice che la mia carriera con la Macedonia sia finita così. Ringrazio tutti, dai compagni allo staff tecnico e medico e ai tifosi. Abbiamo fatto una cosa impressionante, rimarrà per tutta la vita".

Il messaggio di Criscito e il futuro: "Lo ringrazio, è come un fratello ed è stato compagno di tante battaglie. Ora sono in scadenza e aspetto una chiamata... A parte gli scherzi, ho già sentito la società ma voglio riposare e dedicarmi alla mia famiglia. Poi deciderò, ringrazio tanto i tifosi, la società e mister Ballardini".