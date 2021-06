Perisic carica la Croazia: "Nelle partite decisive non falliamo. La Scozia non si difenderà solo"

Dentro o fuori. La Croazia deve battere la Scozia per non salutare già Euro 2020. Lo sa bene Ivan Perisic, che ha dichiarato in conferenza stampa: "Non si è ancora vista la vera Croazia nelle prime partite e c'è tanto da migliorare. Dobbiamo fare di più e giocare meglio d quanto fatto finora. Non sarà una partita facile, ma in passato si è sempre vista la vera Croazia nelle partite decisive. Dobbiamo giocare senza paura e sono sicuro che domani non deluderemo. La Scozia ha bisogno di fare punti e non potrà solo difendersi, questo ci aiuterà. Sarà una partita piacevole".