Pique: "Chi tira prima i rigori è avvantaggiato". AS rispolvera la sperimentazione "ABBA"

Le dichiarazioni social di Gerard Piquè riguardanti i rigori che hanno sancito l'eliminazione della Spagna di ieri, nella lotteria finale contro l'Italia, hanno rapidamente fatto il giro del mondo. AS, sul proprio sito ufficiale, spiega il metodo a cui l'ex centrale della Roja ha fatto riferimento. "ABBA", un ordine di esecuzione dei tiri dal dischetto che la FIFA ha testato al Mondiale Under 20 del 2017, senza dare però grande seguito alla cosa. Come intuibile, la prima squadra (A) a tirare lascerebbe la seconda e la terza conclusione all'avversario (BB), per poi chiudere il giro col quarto rigore (A).