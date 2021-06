Pogba e Kante sono gli amuleti di Deschamps. Con loro titolari Francia imbattuta da 30 partite

Paul Pogba e N'Golo Kante sono dei veri e propri amuleti per la Francia. Nelle 30 partite in cui i due centrocampisti sono partiti contemporaneamente titolari, infatti, la squadra di Deschamps non ha mai perso. Nello specifico, in questo frangente sono arrivate 22 vittorie e 8 pareggi.