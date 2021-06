Portogallo-Germania, le formazioni ufficiali: Jota per Joao Felix. Low conferma i suoi 11

Poche sorprese di formazioni in Portogallo-Germania, gara fondamentale per entrambe le formazioni soprattutto dopo il pareggio della Francia sull’Ungheria. Fra i lusitani, visto il forfait dell’ultimo minuto di Joao Felix (dato titolare alla vigilia a differenza della prima uscita), dentro ancora una volta Diogo Jota con Bernardo e Bruno Fernandes dietro CR7. Anche la Germania sceglie di non cambiare, con Low che ripropone il 3-4-3 con gli stessi interpreti della gara d’esordio contro i transalpini. Queste le formazioni di Portogallo-Germania, gara che prenderà il via alle 18:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo Pereira, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo. A disp: Lopes, Rui Silva, Fonte, Joao Moutinho, Andre Silva, Rafa Silva, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Pedro Gonçalves, Dalot, Joao Palhinha. Allenatore: Fernando Santos

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Rudiger, Hummels, Ginter; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Gnabry, Muller, Havertz. A disp: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Werner, Sule, Neuhaus, Goretzka, Sané, Emre Can, Koch, Gunter. Allenatore: Joachim Low