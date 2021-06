Portogallo, Ronaldo: “Diversi e più giovani del 2016. Scopriremo se saremo anche più forti”

“Non sappiamo ancora se siamo più forti del 2016, lo scopriremo soltanto giocando”. La stella del Portogallo Cristiano Ronaldo ha parlato in conferenza stampa delle differenze fra questa nazionale e quella che trionfò in Francia cinque anni fa: “È una squadra diversa, più giovane. A livello personale, non sono lo stesso giocatore che ero otto, sei o cinque anni fa. Si cambia sempre, la cosa più intelligente per un calciatore è la capacità di adattarsi. Sono maturo, se uno vuole giocare per tanti anni deve sapersi adattare: i numeri parlano, dai 18 ai 36 anni mi sono sempre adattato alle situazioni che ho trovato e sono sempre riuscito a vincere, sia a livello individuale che di squadra. Penso di essermi sempre saputo adeguare alle novità, per tutta la mia carriera”.