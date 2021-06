Portogallo, Ruben Dias: "Se l'Ungheria si trova a questo punto è perché se l'è meritato"

vedi letture

Ruben Dias, difensore del Portogallo e del Manchester City, parla al sito ufficiale UEFA alla vigilia del match inaugurale nella competizione dei lusitani, contro l'Ungheria: "Ci sarà sostanzialmente da ripetere quanto fatto nel 2016, vogliamo rappresentare la nostra nazionale, dobbiamo essere un "noi", nessuno un "io": quella è l'unica strada. Quello è il modo di approcciare la competizione. Penso ci sia stata una combinazione di lavoro fatto nei vari anni e di caratteristiche dei calciatori che ci ha portato a questo. Possiamo anche avere talento, ma nessuno riesce a farcela da solo, dobbiamo tutti lavorare insieme. Ho avuto la chance di partecipare al Mondiale 2018 e ho detto a chi mi sta vicino che è una competizione davvero speciale da giocare, contro chiunque tu sia. Lì avevamo un gruppo in teoria non troppo difficile, ma è facile capire quanto sia alta la competizione in ogni singola partita. Sfidare l'Ungheria in uno stadio pieno ci porterà in una differente dimensione. Se l'Ungheria si trova a questo punto, poi, è perché se l'è meritato".