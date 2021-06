Primi minuti di Europeo con il Belgio per Doku: "Non abbiamo paura di nessuno"

Jeremy Doku ha collezionato i suoi primi minuti nel Belgio, esordendo in una competizione continentale. L'attaccante ha così parlato dopo la partita vinta con la Finlandia: "Sono molto contento della mia prestazione. È stata una bella partita, era un po' difficile creare occasioni. L'allenatore mi ha detto di godermela . È stata una grande opportunità per me, ed è quello che ho fatto. La Finlandia ha difeso molto indietro e possiamo imparare come affrontare queste situazioni da partite come questa. Siamo una grande squadra, non abbiamo paura di nessuno".