Raddoppia l'Olanda: Weghorst firma il 2-0 degli Oranje sull'Ucraina

vedi letture

Arriva anche il raddoppio dell'Olanda sull'Ucraina: tutto nasce dall'ennesima iniziativa sulla destra di Dumfries, che apparecchia in qualche modo per Weghorst. Destro secco del centravanti, Bushchan riesce soltanto a smorzare la conclusione, che rotola in rete. Dopo un rapido check per una posizione sospetta dello stesso Dumfries, l'arbitro Brych ha convalidato il gol.