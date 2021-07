Repubblica Ceca, Darida: "La Danimarca ha qualità. Se giocherò dall'inizio? Chiedetelo al ct"

Il capitano della Repubblica Ceca Vladimir Darida ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Danimarca: "Posso dire onestamente che sono pronto per la partita. Ieri mi sono allenato per tutta la sessione senza problemi. Se giocherò dall'inizio? Questa domanda è per il mister. Ma sono pronto. La Danimarca potrebbe non sembrare non ai livelli di Paesi Bassi, Francia o Italia, ma siamo pienamente consapevoli che è un avversario molto forte e di alta qualità. Penso che siano al decimo posto nel mondo. Non ci vediamo favoriti ma vogliamo avere passare il turno".