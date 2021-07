Repubblica Ceca fuori dall'Europeo, Darida annuncia: "Ho dato l'addio alla nazionale"

Finisce con Euro 2020 la carriera internazionale di Vladimir Darida, 30enne centrocampista della Repubblica Ceca. Dopo l'eliminazione avvenuta ieri per mano della Danimarca ai quarti di finale, ecco l'annuncio del suo ritiro dalla nazionale comparso sui portali ufficiali della federazione: "Ho già salutato i compagni", ha spiegato direttamente Darida. Che ha così motivato la sua scelta: "In quest'ultima stagione ho passato 140 giorni fuori casa per via delle partite e dei ritiri. Voglio trascorrere molto più tempo con la famiglia e il mio bambino". Per lui 76 presenze e 8 gol con la maglia della Repubblica Ceca.