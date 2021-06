Repubblica Ceca-Inghilterra, formazioni ufficiali: Southgate lancia Saka e Grealish. Foden fuori

Di seguito le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Inghilterra. Si deciderà la vincente del Gruppo D di Euro 2020. Si gioca a Wembley, calcio d'inizio alle ore 21:

Silhavy mantiene lo stesso undici visto contro la Croazia. Diverse le novità per quel che riguarda la squadra di Gareth Southgate: esordio per Harry Maguire che non gioca da inizio maggio, quando si infortunò col Manchester United. Si rivede a destra Walker mentre sulla trequarti cambiano due uomini, con Saka e Grealish al posto di Foden e Mount, quest'ultimo ricordiamo messo in isolamento dopo essere stato a contatto con lo scozzese Gilmour, poi risultato positivo al Covid. Non è presente nemmeno in panchina Phil Foden.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Darida, Jankto; Schick. A disp. Mandous, Koubek, Kaderabek, Brabec, Barak, Krmencik, Sevcik, Hlozek, Vydra, Kral, Mateju, Pekhart. All. Silhavy.

INGHILTERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Grealish, Sterling; Kane. A disp. Ramsdale, Johnstone, Henderson, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, White, James, Bellingham. All. Southgate.

ARBITRO: Artur Dias (Portogallo)

ASSISTENTI: Rui Tavares e Paulo Soares (Portogallo)

IV UOMO: Jovanovic (Serbia)

VAR: Joao Pinheiro (Portogallo)