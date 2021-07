Rivedi Hjulmand: "Quello non può essere rigore, dà molto fastidio. Difficile trovare le parole"

vedi letture

Il CT danese, Kasper Hjulmand, è molto deluso per il modo in cui la Danimarca è stata eliminata da Euro 2020. La squadra scandinava ha perso ai supplementari contro l'Inghilterra a causa di un rigore piuttosto dubbio concesso per un fallo su Sterling: "Siamo molto dispiaciuti, è difficile descrivere a parole come mi sento. Forse ci riuscirò nei prossimi giorni. Ho già parlato alle tv delle decisioni che sono state prese stasera: quello dato all'Inghilterra non può essere rigore, è qualcosa che dà molto fastidio. Siamo tutti contrariati per quell'episodio. Dall'altra parte, non ho parole per descrivere il lavoro fantastico fatto dai miei calciatori nonostante tutto quello che abbiamo passato. Due persone del nostro staff hanno salvato la vita a uno dei nostri calciatori più forti. Posso solo dire che è stata una grande Danimarca".