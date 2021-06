Russia, sospiro di sollievo per Fernandes: gli accertamenti escludono lesioni alla colonna vertebrale

vedi letture

Un brutto infortunio oggi pomeriggio per Mario Fernandes che nel saltare per colpire un pallone di testa è caduto malamente schiena per terra, tanto da non poter riprendere la partita e uscire in barella. L'ufficio stampa della selezione russa aveva fatto sapere che sul giocatore vi era il sospetto di una lesione alla colonna vertebrale ed è stato necessario portarlo all'ospedale di San Pietroburgo per accertamenti. Gli esami fortunatamente non hanno evidenziato nessuna lesione spinale. Il giocatore tuttavia sarà sotto la supervisione della squadra medica.