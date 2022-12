ufficiale Mario Fernandes torna in campo. A maggio aveva deciso di ritirarsi

Mario Fernandes ci ripensa. Sette mesi dopo l'annuncio del ritiro per stare vicino alla famiglia e dedicare tempo al figlio appena nato, il terzino classe 1990 ha deciso di tornare in campo; lo farà con l'Internacional de Porto Alegre, grazie alla "concessione" del CSKA Mosca: "Desideriamo informarvi che Mario ha preso la decisione di riprendere la sua carriera da giocatore. Non ci siamo opposti al suo desiderio di trascorrere un altro anno in Brasile per stare con la moglie e il figlio appena nato", ha annunciato il club russo.