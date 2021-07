Schick, un Europeo favoloso: l'ex Roma raggiunge Ronaldo in vetta alla classifica marcatori

Non è bastato Patrik Schick alla Repubblica Ceca per evitare l'eliminazione da Euro 2020 per mano della Danimarca. Quello dell'ex Roma è stato un Europeo favoloso, che potrebbe chiudere con la palma di capocannoniere: con la rete di stasera l'attaccante ceco sale a quota 5 nel torneo e raggiunge Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica, staccando Karim Benzema.