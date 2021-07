Schmeichel smonta gli inglesi: "It's coming home? Quando mai avete vinto l'Europeo?"

Una frecciatina non da poco, quella rifilata ieri da Kasper Schmeichel all'Inghilterra durante la conferenza stampa della vigila. Interrogato sul famoso tormentone "It's coming home", il portiere della Danimarca ha risposto: "Impedire che la Coppa torni a casa? Quando mai l'avete vinta? Nel '66 era il Mondiale, non l'Europeo!".