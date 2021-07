Schmeichel punge l’Inghilterra: “Il calcio torna a casa? Non lo so, hanno vinto solo nel '66"

vedi letture

Il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inghilterra di domani pungendo gli avversarsi sul coro il calcio torna a casa intonato dai supporter britannici: “Ma è stato mai a casa? Non lo so, perché mi pare che abbiamo vinto solo il Mondiale del 1966. - continua poi il portiere danese – A essere onesto non ho pensato a cosa significherebbe fermare l’Inghilterra, ma solo a quello che vorrebbe dire per la Danimarca. Vincendo regaleremmo una gioia a cinque milioni di persone e sarebbe qualcosa di incredibile. L’Inghilterra è favorita ed è normale perché ha tante stelle di livello mondiale e gioca in casa. Le aspettative nei loro confronti sono altissime, il Paese si aspetta tantissimo da loro, ma noi giocheremo per vincere e lotteremo fino in fondo”.