Scontro Pavard-Gosens in Francia-Germania: la Uefa chiede chiarimenti ai Bleus

La Fifpro e la Uefa hanno chiesto chiarimenti a proposito dello scontro di gioco che ha visto Benjamin Pavard restare a terra per diversi minuti dopo il contatto con Gosens. La federazione ha chiesto una spiegazione sul motivo per cui il giocatore non è stato sostituito in conformità con le regole per difendere la salute dei calciatori in campo. Lo staff medico transalpino si è giustificato con l'assenza di perdita di coscienza da parte del difensore. I medici hanno anche riferito di aver effettuato tutti i test secondo il protocollo vigente.