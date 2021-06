Scozia, McGregor:"La Croazia ha mostrato maggiore qualità, sconfitta che servirà per crescere"

Un gol che per la Scozia all'Europeo mancava dal 1996, quindi 25 anni: e, questa sera, Callum McGregor ha spezzato questa maledizione. E poco importa se la Scozia è uscita da Euro2020, almeno è riuscita a salutare la competizione con una rete: "La partita è stata buona, abbiamo perso semplicemente perchè la Croazia aveva molta più qualità di noi- ha detto nel post partita il centrocampista scozzese-. Noi abbiamo dato tutto stasera e anche nelle scorse due partite, è stato bellissimo anche ritrovare i nostri tifosi che ci hanno spinto. Il gol di Modric è stato molto bello e ha cambiato gli equilibri, sarà un motivo di crescita per noi: sicuramente una dura lezione ma miglioreremo. E' sempre bello segnare per il proprio paese, peccato solo per la sconfitta. Questa esperienza all'Europeo è stata bellissima, io mi sono divertito molto e ho avuto la possibilità di giocare con i migliori d'Europa".