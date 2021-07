Shilton: "L'Inghilterra può vincere Europeo e Mondiale. E chiudere senza gol al passivo"

La leggenda inglese Peter Shilton, recordman di presenze con la nazionale (125 gare), ha parlato al Sun delle prestazioni di Jordan Pickford con la maglia dell’Inghilterra: “Credo che abbiamo buone possibilità di battere la Danimarca e giocarsi senza timore la finale. Arrivare fino in fondo al torneo senza subire gol sarebbe qualcosa di incredibile e sorprendente, ma questa squadra può farcela. Mancano solo due partite per tagliare il traguardo e penso che questa squadra possa sollevare sia questo trofeo sia la Coppa del Mondo il prossimo anno. - continua Shilton – Pickford? Sta disputando un torneo fantastico ed è sul punto di diventare un grandissimo portiere. Con la maglia dell’Inghilterra gioca anche meglio che con il proprio club. Non è stato chiamato in causa molte volte, ma quando è successo ha saputo rispondere presente. Lui è un ingranaggio di una difesa che finora è stata molo efficace e ha funzionato alla perfezione. Rigori? Ho vissuto l’agonia di una semifinale decisa ai rigori (a Italia ‘90 contro la Germania NdR) e non la auguro a nessun altro”.