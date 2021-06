Sommer a rischio Italia perché sta per diventare padre? Petkovic: "Per fortuna lo fa la moglie..."

Tempo di conferenza stampa a -1 dalla gara contro l'Italia per Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio e ora commissario tecnico della Svizzera che all'andata ha pareggiato 1-1 contro il Galles. Domani la gara dell'Olimpico a Roma con gli azzurri. Yann Sommer rischia di saltare la gara perché sta per diventare padre per la seconda volta: ha già un accordo con CT e Federazione per andare subito dalla moglie ed è già preallertato il secondo Mvogo. "Per fortuna deve farlo sua moglie, così è libero di stare qui a concentrarsi per la partita... Spero che questo bambino arrivi con felicità, poi vediamo altre situazioni".