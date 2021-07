Spagna e Svizzera costrette alla rifinitura in un altro stadio per le condizioni del manto erboso

Domani Spagna e Svizzera si sfideranno nel primo quarto di finale di Euro 2020 e oggi hanno svolto, come al solito, conferenze stampa di rito e rifiniture della vigilia. Entrambi l'hanno fatto in uno stadio diverso da quello in cui si giocherà domani. Le due nazionali non hanno potuto allenarsi al Saint Petersburg Stadium a causa delle cattive condizioni del manto erboso. Spagna e Svizzera si sono spostate allo stadio Petrovsky, sempre a San Pietroburgo ovviamente.