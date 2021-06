Spagna, Luis Enrique: "Sono convinto che vinceremo e passeremo il turno"

vedi letture

Il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique ha presentato il prossimo match contro la Slovacchia: "Direi che agli Europei siamo una delle squadre che ha creato più occasioni, ma non va bene se non le trasformiamo in gol. Ad esempio, nella nostra ultima partita, abbiamo sprecato un rigore. Certo, puoi sbagliarlo solo se lo conquisti, ma penso che ci sia spazio per migliorare in fase di finalizzazione. Sono convinto che vinceremo e passeremo il turno. Ma ero anche convinto che avremmo vinto le prime due partite, quindi potrei non essere il miglior riferimento. Tuttavia, sono convinto ci riusciremo. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui i giocatori faranno il salto di qualità e potremo ottenere il risultato che ci rafforzerà. Nell'ultima partita contro la Polonia, siamo stati in vantaggio per 15 minuti, ma abbiamo subìto un gol all'inizio del secondo tempo. Quel gol ha fatto male, ma il rigore sbagliato ci ha fatto più male. E da quel momento in poi abbiamo faticato più del solito".