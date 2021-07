Spagna, Mikel Oyarzabal: "Possiamo battere l'Italia, nessuna paura di Bonucci e Chiellini"

Mikel Oyarzabal non teme l'Italia. L'attaccante della Nazionale spagnola, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con gli azzurri, ha parlato così della semifinale di Euro 2020 in programma martedì: "Sarà una partita complicata, l'Italia ha dimostrato di essere ad alti livelli e arriva in un grande momento. Anche noi però stiamo bene, dobbiamo pensare solamente alla Spagna e restare concentrati. Se facciamo le cose per bene, abbiamo possibilità di vincere. Chiellini e Bonucci non mi fanno paura, voglio segnare. Gli azzurri hanno una rosa di valore, ma noi non siamo certo inferiori. Abbiamo fiducia e dobbiamo credere in noi stessi, così come nel nostro lavoro e nei nostri principi di gioco".

