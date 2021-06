Spagna, Rodri pronto all'esordio: "Cerco di imparare da Busquets. Ma non sono lui"

Il centrocampista Rodri è pronto al debutto all'Europeo nella sfida di questa sera contro la Svezia dove avrà il compito non facile di sostituire una colonna come Sergio Busquets in mezzo al campo. In un'intervista rilasciata a The Guardian il classe '96 del Manchester City ha parlato così: "Io e Busquets siamo simili come caratteristiche e cerco sempre di imparare da lui. Ma io sono Rodrigo Hernandez e lo sarò sempre. - continua Rodri parlando del problema Covid-19 che ha colpito la Spagna con la positività del giocatore del Barcellona - Mi sono vaccinato e sto bene, non ho avuto né sintomi né effetti collaterali. Per me è una buona notizia che ci abbiano vaccinati perché ora possiamo essere più tranquilli. In questi giorni non ci siamo potuti allenare come volevamo, abbiamo fatto molti allenamenti individuali e fisici e questo può essere utile a livello di forma, ma purtroppo non abbiamo potuto lavorare come gruppo e con la palla".