Spagna sul velluto: 2-0 sulla Slovacchia all'intervallo. Dubravka pasticcia, Laporte raddoppia

Spagna in vantaggio sulla Slovacchia dopo i primi 45' a "La Cartuja". Un successo che permette agli uomini di Luis Enrique di assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale, spedendo al purgatorio la Slovacchia che in questo momento dipenderebbe dai risultati di stasera.

QUATTRO CAMBI PER LUIS ENRIQUE - Luis Enrique cambia quattro uomini rispetto alla partita contro la Polonia, dando spazio ad Azpilicueta, Eric Garcia, Busquets e Sarabia. Il ct della Slovacchia Tarkovic dà spazio dal 1' al sassolese Haraslin e cambia a centrocampo Hrosovsky con Hromada. Fra gli "italiani" oltre al citato Haraslin vi sono Skriniar, Kucka e Morata.

LA SPAGNA GIOCA, LA SLOVACCHIA DIFENDE - Partita fin qui dominata dalla Roja, sulla falsariga di ciò che si è visto nella partita d'esordio contro la Svezia: grande possesso palla, occasioni da gol che non mancano e avversario che pensa soprattutto, se non esclusivamente a non prenderle. Politica che da una parte ha premiato gli scandinavi e che sembrava funzionare anche oggi pomeriggio, prima di un clamoroso errore individuale.

DUBRAVKA SALVA - La Spagna spreca il possibile vantaggio con Alvaro Morata che fallisce un calcio di rigore all'11'. Massima punizione concessa dall'arbitro, l'olandese Kuipers, dopo l'intervento del VAR che ha ravvisato un fallo di Hromada su Koke. Dal dischetto la conclusione dell'attaccante juventino che non angola troppo e si fa respingere il tiro da Dubravka. Continua il rapporto complicato della roja con i calci di rigore: agli Europei ne ha fallito 6 sugli ultimi 9.

DUBRAVSKA DISFA - Il portiere slovacco però compromette tutto al 30': errore in fase di disimpegno di Satka che serve al limite dell'area Sarabia, con l'esterno offensivo che tira e trova la traversa. Il pallone si impenna e resta in gioco e viene clamorosamente depositato in rete da Dubravka nel tentativo di smanacciare. Dopo aver sbloccato la partita, la Spagna gioca sul velluto, continua nel suo giro palla facendo correre a vuoto l'avversario e infine trova il raddoppio, firmato Laporte, al terzo minuto di recupero: Pedri scucchiaia per Gerard Moreno che dal fondo mette a centro area e trova il centrale fresco di naturalizzazione che di testa firma lo 0-2 e trova la sua prima rete da spagnolo.