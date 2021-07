Stasera Italia-Inghilterra, Ranieri: "Sarà 50-50 ma gli azzurri sono pronti a giocare a calcio"

Intervistato da BBC Sport, l'ex tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato della finale di questa sera fra Italia e Inghilterra: "E' 50-50 perché il 90% di Wembley sta spingerà la sua squadra, ma l'Italia è pronta per giocare a calcio, per provare a vincere. I giocatori italiani sono abituati a giocare in ogni situazione. Per loro sarà molto bello giocare contro tutto lo stadio. Gareth Southgate ha formato una squadra fantastica. È come una squadra di club, l'atmosfera. Giocano insieme, si aiutano a vicenda. C'è la qualità e lo spirito inglese".