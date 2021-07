Stasera Italia-Spagna, Venditti fermerà il suo concerto: guarderà la partita insieme ai fan

Nella serata di oggi Antonello Venditti sarà sul palco dell'Anima Festival, a Cervere, per un suo concerto, ma la particolarità è che, come annunciato dal cantautore, ci saranno due concerti in uno, con un intervallo di praticamente due ore. Il primo sarà infatti prima di Italia-Spagna, il secondo dopo la partita, che lo stesso Venditti guarderà insieme al suo pubblico su un maxischermo. Concerto fermato per la semifinale e seconda parte dopo la gara, con il diretto interessato che attraverso Facebook ha commentato: "E poi a Cervere che dobbiamo fare? Faremo due concerti... Uno prima della partita che vedremo insieme sui maxischermi e l’altro dopo la partita. Sperando nella buona sorte... se no ci consoleremo cantando insieme alle famose rane di Cervere! Un abbraccio".