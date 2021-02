Ascoli, Venditti: "Tornare è bellissimo: è stato come il primo giorno di scuola"

Fresco di ritorno all'Ascoli, il portiere Vincenzo Venditti, che vestirà la maglia 33, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Tornare all’Ascoli è bellissimo, ieri mi sono aggregato alla squadra ed è stato come il primo giorno di scuola, ho grande entusiasmo perché sono reduce da mesi difficilissimi in cui non ho potuto assaporare la vita di spogliatoio. Ho ritrovato Quaranta, con cui ho condiviso un anno in Primavera, il Direttore Sportivo Polito e l’allenatore dei portieri Petrazzuolo, entrambi a Castellammare nella mia esperienza alla Juve Stabia. In quella stagione dominammo il campionato fino alla promozione in Serie B, il portiere titolare era Branduani e quindi avevo trovato poco spazio, fui impiegato in due partite di Coppa contro Caserta e Potenza e una volta in campionato nel match col Francavilla. Polito e Petrazzuolo in quella stagione mi hanno sostenuto e fatto crescere sia da un punto emotivo che calcistico; sono due ex portieri e questo ha fatto la differenza”.

Il portiere ha raccontato poi anche delle esperienze al Fano e alla Fermana: “L’esperienza di Fano è stata abbastanza positiva, mi sono ambientato subito perché c’erano tutti ex Ascoli, Parlati, Paolini, Carpani, Baldini. A dicembre mi sono trasferito alla Fermana, ma l’esperienza è durata un paio di mesi perché a marzo hanno sospeso i campionati a causa del Covid facendo disputare solo playoff e playout”.