"Sterling e Kane, Inghilterra fortissima. Ma anche noi lo siamo". Rivedi le parole del CT Mancini.

Rispetto sì, paura no. Il CT azzurro Roberto Mancini, intervenuto ieri in conferenza stampa, spende parole d'elogio per l'Inghilterra e per il suo attacco. "L'Inghilterra è forte, ha tanti giocatori bravissimi. Però anche noi siamo forti... Sterling è migliorato molto, dovremo essere bravissimi ma oltre a lui ci sono altri. Non so chi giocherà a destra, poi c'è Kane. Davanti son tutti bravi e con grandi qualità, di velocità e tecnica".

