Svezia, Andersson: "Sensazione fantastica. Forsberg? Può essere decisivo per noi"

Il ct della Svezia Janne Andersson ha parlato così a fine gara della vittoria sulla Polonia e del primo posto nel girone: "È una sensazione fantastica, abbiamo vinto il girone come avevamo già fatto ai Mondiali del 2018. Abbiamo creato una situazione in cui poter far bene correndo anche dei rischi. I giocatori sono stati dei guerrieri e sono stati fantastici perché si sacrificano gli uni per gli altri. Tutti vanno elogiati oggi. Ottavi? Abbiamo tempo per preparaci e la cosa più importante è quella di recuperare fisicamente. Da sabato inizieremo a pensare all'avversario. - conclude il ct come si legge sui canali ufficiali della competizione - Forsberg? È un po' più calmo come persona rispetto al passato, dice di sentirsi meglio ed è stato il migliore in campo. Con la Nazionale ha sempre fatto bene e può essere decisivo per noi in questo torneo".