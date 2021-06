Svezia, il ct Andersson: "Ekdal dovrebbe farcela. Eriksen? Ora conta solo che stia bene"

Janne Anderson, ct della Svezia, parla così in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro con la Spagna nel programma di Euro 2020: "Ultimamente abbiamo giocato bene, così come ci siamo allenati. Vedo i miei molto preparati, il piano per battere la Spagna è chiaro. Non faccio caso alle critiche della stampa, così come i miei giocatori. Sono persone intelligenti".

Il ct ha parlato delle condizioni di Ekdal, visto che il centrocampista della Samp è in dubbio: "Valuteremo dopo la rifinitura. Svolgerà una seduta individuale e poi prenderemo una decisione: non è un segreto che abbia avuto un piccolo fastidio, quindi voglio una risposta positiva. Dovrebbe farcela secondo i segnali che ho ricevuto".

Infine, due parole anche sugli attimi drammatici vissuti ieri per il malore di Eriksen: "Provoca sensazioni scomode... Spero non capiti a noi, quello che conta più di ogni altra cosa è che ora Eriksen stia bene".