Svezia, Olsen: "In Inghilterra sono tornato ai livelli in cui ero prima di trasferirmi alla Roma"

Robin Olsen, portiere della Svezia, di proprietà della Roma ma nell'ultima stagione in prestito all'Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Svezia: "L'Europeo è una bella vetrina, spero di fare bene. Prima di tutto per la Svezia, poi per mettermi in mostra. Con quanto fatto in Inghilterra sono tornato ai livelli in cui ero prima di trasferirmi alla Roma. Sono migliorato, ma chiaramente speravo di giocare di più. Ancelotti? Non sapevo del suo passaggio al Real Madrid, sarà divertente per lui".